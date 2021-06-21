Деревянная церковь постройки прошлого века сгорела под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Православная церковь сгорела в селе Большой Балчуг в Сухобузимском районе Красноярского края. Предварительная причина возгорания - грозовой разряд, сообщили журналистам в понедельник в региональном главке МЧС.

"В результате пожара огнем уничтожено здание церкви. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - грозовой разряд", - сообщил представитель ведомства.

Площадь пожара составила 250 кв. м. К его тушению привлекалось 16 человек и шесть единиц техники.

Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы была построена в начале прошлого века.