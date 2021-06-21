{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Деревянная церковь постройки прошлого века сгорела под Красноярском

Предварительная причина возгорания - грозовой разряд

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Православная церковь сгорела в селе Большой Балчуг в Сухобузимском районе Красноярского края. Предварительная причина возгорания - грозовой разряд, сообщили журналистам в понедельник в региональном главке МЧС.

"В результате пожара огнем уничтожено здание церкви. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - грозовой разряд", - сообщил представитель ведомства.

Площадь пожара составила 250 кв. м. К его тушению привлекалось 16 человек и шесть единиц техники.

Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы была построена в начале прошлого века.

Теги
РоссияКрасноярский край
Группу военнослужащих спасцентра направили из Хабаровска в подтопленную Амурскую область
В ее состав вошли 44 человека личного состава и 11 единиц различной техники
Читать полностью