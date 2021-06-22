Красноярская ГЭС снизит водосброс с 6,5 до 6 тыс. кубометров в секунду

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Красноярская ГЭС снизит водосброс, проводимый для разгрузки водохранилища гидроэлектростанции от аномально высокого притока вод, с 6,5 тыс. кубометров в секунду до 5,7 - 6 тыс. кубометров в секунду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора края.

Поэтапное повышение водосброса до 6 тыс. кубометров в секунду на Красноярской ГЭС началось в конце мая. Из-за этого в Красноярске было подтоплен ряд территорий, находящихся в низинах. С 4 июня он был увеличен до 7 тыс. кубометров в секунду. С 17 июня началось понижение водосброса до 6,5 тыс. кубометров в секунду.

"Сегодня по решению Енисейского бассейнового водного управления Красноярская ГЭС снизит объемы водосброса до 5 700-6 000 кубометров в секунду. Это решение поддержали в Росводресурсах", - сообщили в ведомстве.

По данным администрации Красноярска, на утро 22 июня уровень воды в Енисее составляет 419,1 см. За последние сутки он поднялся на 7 см. Остаются подтопленными набережные, берега островов на Енисее, спортивная площадка, придомовые территории в Октябрьском районе краевого центра, причалы и техническая дорога.

До этого масштабные подтопления в Красноярске были в 2006 году, когда водосброс на ГЭС достигал 11 тыс. кубометров в секунду.