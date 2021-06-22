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В создание лесопожарного центра в Сибири вложат 5 млрд рублей

Специалисты центра будут привлекаться для тушения лесных пожаров на территории края, Якутии, Иркутской области и Забайкалья

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в создание лесопожарного центра "Север" в Красноярском крае, который будет заниматься тушением лесных пожаров сразу в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока, составит 5 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам в Красноярске вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

"Больше 90% причин лесных пожаров - это человеческий фактор, а добраться туда (в отдаленные северные территории - прим. ТАСС) очень тяжело. Поэтому было принято решение в срочном порядке формировать лесопожарный центр "Север", выделять необходимое федеральное финансирование. Мы выделили 5 млрд рублей для закупки техники, набора личного состава, оснащения другим оборудованием парашютистов-десантников", - сообщила Абрамченко, добавив, что специалисты центра будут привлекаться для тушения лесных пожаров на территории края, Якутии, Иркутской области и Забайкалья.

Как сообщил ТАСС заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов, первая техника поступит уже в этом году, набор персонала также будет проведен в этом году. Всего в центре будет сосредоточено 390 человек, в том числе парашютисты-десантники и обслуживающий персонал. Центр получит шесть вертолетов.

С инициативой создания специализированного центра для тушения пожаров на севере региона ранее выступил губернатор края Александр Усс. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос формирования такого центра.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаКрасноярский край
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