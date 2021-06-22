В создание лесопожарного центра в Сибири вложат 5 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в создание лесопожарного центра "Север" в Красноярском крае, который будет заниматься тушением лесных пожаров сразу в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока, составит 5 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам в Красноярске вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

"Больше 90% причин лесных пожаров - это человеческий фактор, а добраться туда (в отдаленные северные территории - прим. ТАСС) очень тяжело. Поэтому было принято решение в срочном порядке формировать лесопожарный центр "Север", выделять необходимое федеральное финансирование. Мы выделили 5 млрд рублей для закупки техники, набора личного состава, оснащения другим оборудованием парашютистов-десантников", - сообщила Абрамченко, добавив, что специалисты центра будут привлекаться для тушения лесных пожаров на территории края, Якутии, Иркутской области и Забайкалья.

Как сообщил ТАСС заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов, первая техника поступит уже в этом году, набор персонала также будет проведен в этом году. Всего в центре будет сосредоточено 390 человек, в том числе парашютисты-десантники и обслуживающий персонал. Центр получит шесть вертолетов.

С инициативой создания специализированного центра для тушения пожаров на севере региона ранее выступил губернатор края Александр Усс. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос формирования такого центра.