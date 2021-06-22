"Авангард" опроверг слухи об увеличении стоимости строительства ледовой арены в Омске

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб "Авангард" опроверг сообщения об увеличении затрат на возведение ледовой арены в Омске, которые появились в местных СМИ после публикации распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина о выделении дополнительных 2,5 млрд рублей на строительные работы. Стоимость объекта осталась прежней - 12 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе клуба во вторник.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями поручил выделить Омской области в 2021 году дополнительно 2,5 млрд рублей на создание ледового комплекса. Транш будет направлен, чтобы завершить работы в 2022 году - к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске и Омске в декабре 2022 - январе 2023 годов. Как написали позднее несколько омских СМИ, выросла и общая сумма на строительство "Арены" - до 15 млрд рублей.

"Распространяемая рядом СМИ информация об удорожании не соответствует действительности. Проект финансируется на паритетных началах между компанией "Газпром нефть", правительством РФ и правительством Омской области. Общая стоимость проекта - 12 млрд рублей, согласно концессионному соглашению, подписанному сторонами 20 марта 2020 года. Стороны выполняют свои обязательства в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в декабре 2020 года был направлен первый транш на сумму 2,4 млрд рублей. В июне 2021 года правительство Российской Федерации одобрило выделение Омской области межбюджетного трансфера на сумму 2,5689 млрд рублей. В бюджете Омской области в текущем году предусмотрено на эти цели 395,8 млн рублей.

Новый ледовый дворец возводится на месте "Арены-Омск", которая была признана аварийной и снесена в сентябре 2019 года. Строительство спортивного комплекса осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между правительством РФ, правительством Омской области и компанией "Газпром нефть". Стоимость проекта оценивается почти в 12 млрд рублей, из которых 5 млрд выделит федеральный бюджет, 6,2 млрд - "Газпром нефть" и около 650 млн рублей - Омская область.