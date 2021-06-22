Сканеры для проверки подписных листов кандидатов появятся на выборах в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению сканеров для проверки подписных листов кандидатов в депутаты впервые будет реализован в Алтайском крае во время предстоящих выборов депутатов Госдумы и регионального парламента, сообщила на пресс-конференции во вторник председатель краевого избиркома Ирина Акимова.

"Алтайский край в этом году в пилотном режиме будет использовать новинку - специальное программное изделие, сканер для проверки подписных листов кандидатов в депутаты, которые будут предоставляться в избирком при проведении федеральной и краевой избирательных кампаний. Сканер позволяет устранить неблагоприятный человеческий фактор при перенесении данных из рукописного листа при проверке и приведению в соответствующую форму. Это очень интересный прибор", - сказала Акимова.

По словам Акимовой, в части открытости и прозрачности предстоящих выборов в Алтайском крае будет "беспрецедентная кампания".

"Мы проработали, согласовали и внесли в государственный федеральный контракт полное оснащение видеонаблюдением 740 избирательных участков в крае, где зарегистрировано и потенциально сможет проголосовать практически 80% избирателей. Речь идет о крупных участках, где зарегистрированы 2,5-3 тыс. избирателей. В 75-и территориальных избирательных комиссиях также будет ведеофиксация до установления итогов голосования", - сказала Акимова.

Она отметила, что в настоящее время крайизбирком решает вопрос о дооснащении всех остальных избирательных участков камерами видеонаблюдения. Также в крае будут работать 208 комплексов обработки избирательных бюллетеней.

На сессии регионального парламента, прошедшей в Алтайском крае 18 июня, алтайские депутаты дали старт кампании по избранию нового созыва Алтайского краевого Законодательно собрания. Парламентарии назначили дату избрания нового созыва на 19 сентября 2021 года.