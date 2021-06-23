Ученые объяснили причины выхода медведей к людям на Байкале

ИРКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Участившиеся случаи выхода медведей на туристические маршруты в Прибайкальском национальном парке объясняются тем, что у хищников сейчас брачный период. Кроме того, за годы существования нацпарка из-за запрета на охоту звери постепенно утратили страх к человеку, сообщила ТАСС научный сотрудник ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Татьяна Десятова.

С 21 июня приостановлена выдача разрешений на установку палаток на туристических маршрутах Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). Это связано с появлением медведей, которых туристы стали наблюдать даже днем. Встречи людей с хищниками происходили также прошлым летом.

"В Прибайкальском национальном парке медведь - это обычный вид животных, встречается практически повсеместно, по всей лесной зоне. И в районе КБЖД медведи всегда были. Почему их стали чаще видеть? Во-первых, потому что уже много лет не ведется в национальном парке никакая охота, и звери постепенно утрачивают страх к человеку и уже спокойнее, увереннее себя ведут в его присутствии", - сказала Десятова.

Во-вторых, отметила она, сейчас у медведей брачный период, и взрослые крупные самцы отгоняют молодых особей и самок с медвежатами с тех мест, где у хищников проходят "свадьбы". "И этот молодняк идет туда, где его никто не обижает. Так и случаются встречи с человеком. В основном те медведи, которых мы видим на КБЖД, это молодые особи, они более любопытные, активные, подвижные, они-то чаще всего и доставляют неприятности", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в лесах Прибайкальского национального парка сейчас нет факторов, которые бы беспокоили медведей и заставляли мигрировать. К таким факторам относятся пожары и дефицит кормовой базы. "Корма в летний период достаточно. Даже до появления ягод и орехов медведь спокойно находит себе корм среди других растений. Кроме того, он сейчас активно потребляет молодняк копытных, охотится", - сказала Десятова.

Нет изменений и в численности хищника. Она стабильно высокая по всей территории парка, но не растет.

Прогноз ситуации

Встречи с медведями не исключены также на Большой Байкальской тропе - одном из самым популярных и протяженных пеших маршрутов вдоль Байкала, в окрестностях поселков Бугульдейка и Большое Голоустное.

Так как в Иркутской области неоднократно были случаи, когда люди, встречая одиноких медвежат, подбирали их, специалист не рекомендует туристам следовать этому примеру. "Во-первых, он может оказаться не сиротой, где-то рядом может находиться мать. Во-вторых, медведи, случается, берут чужих детей, то есть другая самка с медвежатами может его принять. В-третьих, это все-таки законы природы. Если суждено ему остаться одному и погибнуть, то это естественные природные механизмы", - пояснила Десятова.

По мнению специалистов, в июле для туристов в районе КБЖД еще сохранится риск встречи с хищниками, а в августе медведи станут реже выходить на турмаршруты. К тому времени у них закончится брачный период, а в лесу появятся ягоды, и зверь будет отходить к так называемым жировочным местам.

Прибайкальский национальный парк образован в 1986 году с целью сохранить редкие и исчезающие виды флоры и фауны. Он простирается на 470 км вдоль байкальского побережья. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.

Кругобайкальская железная дорога - памятник инженерного искусства длиной 94 км, проходит вдоль южного берега Байкала. Изначально она была частью Транссибирской магистрали, сейчас используется как экскурсионный объект, по ней ходят туристические поезда, также курсируют электрички. Вдоль КБЖД проходят пешие туристические маршруты.