Мониторинг водоемов возобновили на севере Красноярского края, где был разлив ГСМ

КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Мониторинг состояния водоемов возобновили в Норильском промышленном районе Красноярского края, где в мае 2020 года произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования региона.

"По поручению губернатора Красноярского края в 2020 году была разработана программа наблюдений контроля качества компонентов окружающей среды на территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района. В этом году была затяжная весна, и, как только реки очистились ото льда, мы возобновили наблюдение за водными объектами. Результаты отборов позволят нам отследить уровень загрязнения водных объектов территории, пострадавшей от техногенной аварии", - процитировали главу ведомства Павла Борзых.

В пресс-службе уточнили, что качество поверхностных вод и грунтов проконтролируют на ручье Безымянном, реках Далдыкан, Амбарная и Пясино. Анализ отобранных проб проведут в лаборатории краевого центра мониторинга.

Для восстановления почвы НТЭК в этом году за свой счет проведет рекультивацию земель. Территорию планируется обследовать, установить границы нефтяного загрязнения, очистить береговую линию и укрепить грунт. Компания также намерена провести мероприятия по восстановлению объектов животного и растительного мира.

29 мая 2020 года в результате разгерметизации емкости с дизельным топливом в городе Норильске на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК) произошел разлив свыше 21 тыс. тонн топлива, которое затем попало в акватории рек Далдыкан и Амбарная. В прошлом году специалисты провели более 700 проб на водных объектах. По данным министерства, в результате было зафиксировано 66 случаев высокого и 122 случая экстремально высокого загрязнения по семи загрязняющим веществам.