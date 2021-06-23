В Горном Алтае связывают рост числа больных COVID-19 с проведением массовых мероприятий

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай связывает рост заболеваемости COVID-19 в регионе с бесконтрольными массовыми мероприятиями после снятия запрета на банкеты, свадьбы и корпоративы с большим числом участников, а также с несоблюдением противоэпидемического режима, сообщили журналистам в пресс-службе управления.

Как в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, наибольший рост заболеваемости коронавирусом среди субъектов РФ отмечается в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Сахалинской, Мурманской областях, республиках Бурятия, Карелия, Хакасия, Крым, Алтай. В Республике Алтай власти за прошедшую неделю выявили рост заболеваемости на 30%

"Анализ эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции показывает, что причинами распространения заболеваемости являются бесконтрольно проводимые, в том числе и по инициативе муниципалитетов, массовые мероприятия, возобновление проведения банкетов, свадеб, корпоративов, похорон с большим числом участников", - говорится в сообщении.

Также в числе причин - несоблюдение жителями региона, персоналом предприятий, организаций, учреждений требований противоэпидемического режима, игнорирование запретов и ограничений, недостаточно эффективный контроль за соблюдением требований противоэпидемического режима руководителями предприятий, главами муниципальных образований.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 17 598. Количество развернутых коек для пациентов с коронавирусом увеличено с 245 до 339, из них задействовано 277. В ближайшее время планируется развернуть дополнительные места на базе республиканской больницы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства, на данный момент Республика Алтай получила 38 тыс. дозы вакцины от коронавируса, в регионе прививку поставили 33,9 тыс. человек - более 40% от плана. В сутки в регионе прививаются от 600 до 1,7 тыс. человек. Работают 88 пунктов вакцинации, 35 мобильных бригад.