Власти Хакасии объясняют рост случаев COVID-19 снижением темпов вакцинации в начале лета

ТАСС, 23 июня. Увеличение числа заражений новой коронавирусной инфекцией в Хакасии связано со снижением темпов вакцинации в мае - начале июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наибольший рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Сахалинской, Мурманской областях, республиках Бурятия, Карелия, Хакасия, Крым, Алтай.

"В Минздраве Хакасии связывают увеличение заболеваемости, помимо игнорирования противоэпидемических мероприятий, со спадом активности населения по вакцинации от новой коронавирусной инфекции в мае и начале лета. Сейчас активность населения по записи на прививку вновь возросла", - сообщили в пресс-службе.

По информации Минздрава республики на 23 июня, общее количество привитых от COVID-19 в Хакасии составляет 70 649 человек. Получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию 56 518 человек. Всего планируется вакцинировать более 242 тыс. человек.

По данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в республике выявлено 24,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 22,8 тыс. пациентов выздоровели, 573 человека умерли.