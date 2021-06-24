Режим ограничений из-за коронавируса продлили в Хакасии до 25 июля

ТАСС, 24 июня. Власти Хакасии, где за последние три недели наблюдается прирост заболевших COVID-19, продлили до 25 июля режим, действующий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"Решением регионального оперштаба после 27 июня режим продлевается еще на 4 недели - по 25 июля включительно", - говорится в сообщении. По информации властей региона, только за три недели прирост числа заболевших составил 40%.

Режим ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции действует в регионе с весны прошлого года. Он неоднократно продлялся и изменялся. В июне этого года из-за ухудшения ситуации с COVID-19 власти региона ввели запрет подросткам до 18 лет появляться на улицах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых, снижена максимальная наполняемость библиотек и музеев с 75 до 50%. Спортивные мероприятия вновь проводятся без зрителей. Также продолжает действовать запрет на проведения массовых мероприятий. Сохраняется масочный режим.

По данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в республике выявлено 24,2 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 22,8 тысячи пациентов выздоровели, 573 человека умерли.