Пропускная способность аэропорта Новокузнецка вырастет вдвое после ввода нового терминала

КЕМЕРОВО, 25 июня. /ТАСС/. Ввод нового терминала в аэропорту Спиченково в Новокузнецке, который обслуживает юг Кемеровской области, позволит увеличить пропускную способность вдвое - до 540 пассажиров в час. В пятницу в основание будущего терминала заложили первый камень, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

"На первом этапе планируется здание аэровокзала с двумя телетрапами площадью 18 тыс. кв. м. Первый этап строительства планируется завершить в феврале 2023 года к проведению зимних Международных спортивных игр "Дети Азии - 2023". На втором этапе здание терминала будет увеличено за счет демонтированного действующего здания. Строительство нового аэровокзального комплекса позволит увеличить пропускную способность новокузнецкого аэропорта с 270 до 540 пассажиров в час, а также повысит привлекательность аэропорта для российских и иностранных туристов", - говорится в сообщении.

Новокузнецкий аэропорт построен в 1960-х годах и является ближайшим к горнолыжному курорту Шерегеш на юге Кузбасса. С начала 2021 года число обслуживаемых здесь авиарейсов увеличилось почти вдвое, и из-за большого пассажиропотока в аэропорту возникли трудности с выдачей багажа и очереди. Владелец аэропорта "Аэрокузбасс" не имел средств для строительства нового терминала, которое оценивается в 4 млрд рублей. На ПМЭФ власти Кузбасса и En+ Group (основной акционер "Русала") заключили соглашение, по которому компания готова выступить в качестве инвестора строительства.

"Южная агломерация - это 1 миллион 140 тыс. населения, и обновленный аэропорт должен соответствовать статусу миллионника. Правительство Кузбасса готово помогать в строительстве терминала, чтобы он был построен в кратчайшие сроки. Проектирование, прохождение всех согласований должны быть минимизированы по времени", - отметил в ходе закладки камня губернатор Сергей Цивилев.

По данным "Аэрокузбасса", изыскательские работы и проектирование нового терминала уже ведутся. По их результатам будет определены точные объемы инвестиций в проект. Ранее власти региона заявляли, что строительство должно начаться к концу 2021 года.