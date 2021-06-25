Заболеваемость подростковой наркоманией в Новосибирской области снизилась на 21%

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Заболеваемость наркоманией среди подростков в Новосибирской области за 2020 год снизилась на 21% - до 3,8 на 100 тыс. населения, однако первичная постановка на учет употребляющих наркотики выросла на 46%. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина.

"Показатель общей заболеваемости за 2020 год снизился на 21% и составляет 3,8 на 100 тыс. населения. <…> Хотелось бы отметить, что если мы видим стабильное снижение общей заболеваемости и употребления наркотиков среди несовершеннолетних, то среди впервые выявленных случаев сложилась немного другая тенденция, и, к сожалению, с диагнозом наркомания за 2020 год у нас учетом было поставлено больше несовершеннолетних - этот показатель увеличился на 46% и составляет 0,9 на 100 тыс. населения", - сказала Кормилина.

Она отметила, что ситуация с наркоманией в Новосибирской области характеризуется как напряженная. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, где было опрошено 2 800 респондентов. "В основном респонденты впервые пробовали наркотики в возрасте 16-17 лет (44,8%), 23% пробовали наркотики первый раз в 18-29 лет, 16% - в 12-15 лет", - пояснила Кормилина.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог регионального министерства здравоохранения Равиль Теркулов в свою очередь отметил, что в Сибирском федеральном округе большое число наркозависимых не состоит на учете - показатель латентности составляет один человек, состоящий на учете, к 7-8 несостоящим. "Что касается новых тенденций, то сегодня отмечается, прежде всего, сдвиг в более старшую группу потребителей наркотических средств. Основная группа - это 25-50 лет", - сказал Теркулов.