Число операций по пересадке органов в Новосибирской области упало на 40% из-за пандемии

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Число операций по трансплантации органов в медучреждениях Новосибирской области в 2020 году снизилось на 40% из-за пандемии - с 95 до 57. В некоторых случаях врачи сознательно воздерживались от операции для безопасности пациента, сообщил в пресс-центре ТАСС главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков.

"В общей сложности мы в двух центрах выполнили почти 100 трансплантаций в 2019 году - это 80 пересадок органов в областной больнице, больше 15 операций было выполнено в институте Мешалкина. К сожалению, в 2020 году события, связанные с пандемией, внесли серьезные коррективы, количество операций серьезно сократилось, потому что процессы выявления усложнились и иногда стали невозможными, также в ряде случаев, когда речь не шла о спасении жизни, мы сознательно воздерживались от некоторых вмешательств именно из соображений безопасности пациентов", - сказал он, отметив, что в 2020 году хирургами было выполнено 57 операций.

Быков добавил, что врачи до сих пор не могут побороть тренд на снижение числа трансплантаций, за половину 2021 года пациентам провели 34 операции по пересадке органов, 22 из них - по пересадке печени и 12 - почек. Он отметил, что сейчас в области расположены два крупных трансплантационных центра, где происходят операции по пересадке органов. По словам главного врача новосибирской областной больницы Анатолия Юданова, существующие мощности полностью покрывают потребности региона. Он пояснил, что в планах у хирургов медучреждения начать трансплантацию одновременно двух органов - почек и поджелудочной железы для больных тяжелой формой сахарного диабета, однако пока пандемия не позволяет этого сделать.

"Это трансплантация комплекса поджелудочной железы и почек. У пациентов, нуждающихся в этом виде помощи, тяжелая форма сахарного диабета. Есть наши коллеги, которые теоретически и практически готовы к выполнению данного вида помощи", - резюмировал Юданов.

Ранее он сообщал, что около 20% пациентов медучреждений Сибирского федерального округа (СФО) недополучили специализированную медицинскую помощь в 2020 году. Это связано с большими объемами неотложной помощи, которая оказывались медицинскими организациями в период пандемии.