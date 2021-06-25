В ходе проверок после пожара на заправке в Новосибирске возбудили 60 административных дел

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области, Ростехнадзор и ГУ МЧС по региону в ходе проверок АЗС региона, инициированных после пожара на заправке в Новосибирске, где пострадали 35 человек, возбудили 60 административных дел, сообщает прокуратура области.

Пожар на территории газовой автозаправочной станции "Еврогаз" в промзоне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел в минувший понедельник. Общая площадь составила 1 200 кв. м. Причиной пожара стало незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость. Пострадали 35 человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), директор АЗС заключен под стражу, инженер отправлен под домашний арест.

"На сегодняшний день проверены все 39 АГЗС, расположенных на территории Новосибирска и [города] Оби, выявлено более 280 нарушений требований закона. <…> В отношении виновных лиц возбуждено 60 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ - нарушение требований промышленной эксплуатации опасных производственных проектов, а также по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлены факты эксплуатации опасных производственных объектов без лицензии, использования не зарегистрированного в Ростехнадзоре оборудования и другие. Устранение этих нарушений поставлено на контроль прокуратуры Новосибирской области.