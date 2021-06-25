В Иркутске сократилось количество подтопленных грунтовыми водами участков

ИРКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Количество садовых участков, подтопленных грунтовыми водами, в Иркутске сократилось с 623 до 546, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

22 июня, когда в городе прошли сильные дожди, было подтоплено 623 участка.

"В Ленинском районе остаются подтопленными 299 участков, в Правобережном - 247", - сказал собеседник агентства.

Подтопления начались в Иркутске на прошлой неделе. Из-за дождей поднялся уровень грунтовых вод. Был введен локальный режим чрезвычайной ситуации в садоводствах Ленинского и Правобережного округов. Работают комиссии по оценке нанесенного ущерба. Развернуты пункты временного размещения на случай эвакуации людей.

На субботу в Иркутской области вновь прогнозирую сильные дожди, ветер и грозы. В Иркутске, по прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки будет без осадков.