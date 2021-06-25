Кандидат от Партии роста подал документы для участия в выборах главы Тувы

ТАСС, 25 июня. Кандидат от Партии роста подал документы в избирательную комиссию Тувы для участия в досрочных выборах главы региона 19 сентября. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в избиркоме.

"Документы в избирательную комиссию подал Андрей Сат, Партия роста, и получил разрешение на открытие счета", - сообщил собеседник агентства.

55-летний Сат является специалистом отдела фиксации нарушений республиканского ГУП "Центр организации дорожного движения".

Ранее документы о выдвижении кандидатуры для участия в досрочных выборах подал врио главы республики Владислав Ховалыг.

Президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга, с ноября 2018 года занимавшего пост генерального директора АО "Тываэнергосбыт". Досрочные выборы главы региона назначены на 19 сентября 2021 года.