Число жертв крушения самолета с парашютистами в Кузбассе выросло до пяти

КЕМЕРОВО, 30 июня. /ТАСС/. Один из пострадавших при крушении самолета с парашютистами, который разбился 19 июня при аварийной посадке в Промышленновском районе Кемеровской области, умер в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса. Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до пяти.

"Один из пострадавших умер в больнице. Сейчас в реанимации остаются двое человек, еще четверо - в общем отделении", - сказали в пресс-службе, отметив, что таким образом общее количество погибших в результате крушения самолета составляет пять человек.

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. На месте погибли четыре человека, в том числе два пилота. С травмами различной степени тяжести с места крушения в больницы были доставлены 15 человек, 13 из них были госпитализированы, позднее медики выписали из стационаров шесть пострадавших.

По факту крушения самолета возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")".