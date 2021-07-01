Следователи начали проверку по факту образования свалки в поселке Селенгинск в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 1 июля. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку по факту образования несанкционированной свалки в поселке Селенгинск в Бурятии, о которой рассказали во время ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналистам в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Мусор рядом с поселком Селенгинск складируется вне границ свалки, происходит его возгорание. Местные жители, опасаясь угрозы возникновения экологической катастрофы, написали письмо-обращение на прямую линию, приложили фотографии свалки.

"Организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия в действиях (бездействии) должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность"), а также некачественного оказания услуг со стороны регионального оператора ООО "ЭкоАльянс" по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - сообщили в ведомстве.

Следователи опросят местных жителей, в том числе обратившихся на прямую линию, а также должностных лиц, проанализируют документацию.

Ранее в пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что проблема со свалкой рядом с поселком Селенгинск будет решена в ближайшие дни, "весь мусор будет перемещен в границы свалки", а "региональным оператором направлена дополнительная техника для сбора и транспортирования мусора". В настоящее время полномочиями по содержанию объекта обладает администрация Кабанского района.

Поселок городского типа Селенгинск находится на левобережье реки Селенги - главном притоке озера Байкал, в 1,5 км от ее русла. В населенном пункте живут около 13 тыс. человек.