В Забайкалье задержали лесорубов по делу о незаконной заготовке леса на 1,2 млн рублей

ЧИТА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края трех лесорубов, которые подозреваются в незаконной заготовке древесины на общую сумму 1,2 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба УМВД по региону.

"Задержаны три жителя Нерчинско-Заводского района, которые, действуя в составе организованной группы, не имея соответствующего разрешения, недалеко от села Георгиевка Нерчинско-Заводского района незаконно спилили 352 дерева породы лиственница и береза. Противоправными действиям подозреваемых лесному фонду РФ причинен ущерб в размере 1 млн 228 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, незаконно добытую древесину лесорубы перерабатывали на пилораме, принадлежащей одному из подозреваемых, и продавали населению в виде пиломатериала. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, организованной группой"). Задержанным грозит штраф от 1 млн до 3 млн рублей либо лишение свободы до семи лет.