Заповедник "Тунгусский" в Красноярском крае закрыли для посещений из-за пожарной опасности

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Заповедник "Тунгусский" на севере Красноярского края закрыли для посещений из-за высокой пожарной опасности в лесах. Об этом сообщило агентство ГО и ЧС региона.

"В связи с высоким классом пожарной опасности государственный природный заповедник "Тунгусский" Эвенкийского муниципального района закрыт для посещения. Посещение территории заповедника и его охранной зоны туристическими группами, местным населением и сторонними гражданами запрещено. В связи с этим будет усилен контроль на границах заповедника", - сообщило агентство.

Запрет будет действовать до устойчивого понижения класса пожарной опасности.

Заповедник "Тунгусский" создан для сохранения района Тунгусского феномена - места, где в 1908 году произошел сверхмощный взрыв (10-40 мегатонн) космического объекта неустановленной природы, известного под названием "Тунгусский метеорит".

По оперативной информации краевого лесопожарного центра, в регионе действует 12 лесных пожаров на площади 575,2 га. Они зафиксированы в Эвенкийском, Таймырском, Кежемском, Богучанском муниципальных районах. Угрозы населенным пунктам нет.