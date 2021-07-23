Меч племен, населяющих Алтай в скифское время, отреставрировали для музея в Барнауле

БАРНАУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Уникальный скифский меч VI-V веков до нашей эры отреставрировали для Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Меч после почти годовой реставрации в Москве вернули в экспозицию музея в Барнауле, посвященную скифской культуре, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Скифский меч датирован VI-V веком до нашей эры. Он был найден местным жителем на пашне возле села Ключи, в 2014 году артефакт был передан на постоянное хранение в Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. Меч несколько лет находился в экспозиции, но требовал реставрации, поскольку шли разрушительные процессы. Меч примечателен: длина его лезвия - 83 см. Его реставрировали в мастерской Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря", - процитировали в пресс-службе директора музея Игоря Короткова.

По его словам, работа по реставрации меча, пролежавшего в земле около 2,5 тыс. лет, длилась 10 месяцев. Работы осложнялись невозможностью восстановить тот состав металла, который был применен при изготовлении оружия. Поэтому реставраторы счищали ржавчину с меча, с помощью специальных технологий вновь создавали из нее металл и шпаклевали им лезвие. Таким образом, в процессе работы сторонний метал не был использован.

"Данный меч является одним из лучших образцов оружия Сибири, оформленного в уникальном скифо-сибирском зверином стиле. Навершие меча выполнено в скульптурной манере в виде парных голов грифонов. Рукоять меча декорирована золотой проволокой. Богато украшенный артефакт является образцом оружия племен, населяющих Алтай в скифское время. Сейчас меч весит два килограмма четыре грамма и защищен от внешних воздействий", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что меч возвращен в зал музея, посвященный скифской культуре.

Средства на реставрацию меча выделили в рамках краевой программы по развитию культуры региона. На реставрацию направили 200 тыс. рублей.