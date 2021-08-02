В Томской области будут развивать движение волонтеров для доставки лекарств от COVID-19

ТОМСК, 2 августа. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил главам муниципалитетов региона помочь волонтерскому центру "Бумеранг добра" создать новые добровольческие штабы, чтобы обеспечить их силами доставку лекарств и продуктов пожилым людям и пациентам с коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации в понедельник.

"Губернатор Сергей Жвачкин призвал глав муниципалитетов Томской области помочь региональному ресурсному центру развития добровольчества "Бумеранг добра" создать волонтерские штабы во всех городах и районах региона. Волонтеры штаба доставляют продукты и лекарства пожилым и маломобильным томичам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в областном центре жители старше 65 лет и пациенты с коронавирусом могут оставлять заявки на покупку продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости по номеру ресурсного центра. Их волонтеры передают при помощи методов бесконтактной доставки.

"Томские волонтеры второй год помогают нуждающимся противостоять эпидемии. Потребность помочь идет от сердца. Благодаря волонтерам больше семи тысяч пожилых людей (за год существования штабов - прим. ТАСС) получили продукты и лекарства, а свыше десяти тысяч больных COVID-19 - бесплатные медикаменты. Прошу глав муниципалитетов оказать содействие нашему региональному штабу в создании районных волонтерских отделений, помочь волонтерам найти друг друга", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Как пояснил ТАСС замначальника Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Кирилл Антонов, сейчас штабы есть почти в каждом районе региона, однако нужно удвоить число регулярно помогающих волонтеров - с приблизительно 100 человек до 200. Это необходимо, чтобы оперативно доставлять еду и лекарства пенсионерам и пациентам с коронавирусом, а также, чтобы возобновить прекращенную в начале июня доставку бесплатных лекарств силами волонтеров.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрирован 37 301 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 33 495 пациентов, умерли более 500 человек. При этом с начала июня в регионе наблюдается прирост заболеваемости, число ежедневных случаев заражения выросло почти в пять раз - с 23 до 118 случаев в сутки.