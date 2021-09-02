Тува планирует к 2024 году в 2,5 раза увеличить производство кирпичей

ТАСС, 2 сентября. Производство кирпичей в Туве в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики до 2024 года должно вырасти в 2,5 раза - до 10 млн штук в год. Об этом ТАСС сообщил врио главы региона Владислав Ховалыг.

На конец 2020 года почти 80% основных строительных материалов завозилось в республику из других регионов. Это ведет к удорожанию и отражается на сроках строительства.

"В планах на кирпичном заводе увеличить производство до 10 млн штук кирпича в сезон. Сейчас 4 млн штук. Рост в 2,5 раза. Из-за пандемии были сложности с доставкой оборудования из КНР. Сейчас оборудование пришло, под него планируется строительная площадка", - сказал Ховалыг.

В начале года реализовали первый проект в рамках ИПСЭР - запустили линию по производству железобетонных изделий. Объемы производства ЖБИ по итогам 2021 года планируется увеличить до 40 тыс. кубометров с 29 тыс. кубометров по итогам 2020 года.

ИПСЭР со сроками реализации 2020-2024 годы утвердили распоряжением правительства России. Программа включает в себя мероприятия по созданию магистральной инфраструктуры и устранению инфраструктурных ограничений, развитию сельского хозяйства, туризма, производства собственных строительных материалов. Ежегодно на ее реализацию из федерального бюджета выделяется по 1 млрд рублей, привлекаются частные инвестиции.