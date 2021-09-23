Подачу тепла в домах и соцобъектах Новосибирской области завершат до конца месяца

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Отопление во всех социальных учреждениях и жилых домах Новосибирской области появится до конца сентября. В настоящее время тепло получили 90% объектов, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

20 сентября губернатор Андрей Травников потребовал ускорить подачу тепла в социальные объекты. Он отметил, что из-за несвоевременного подключения отопления в детских садах и школах растет заболеваемость ОРВИ.

"По графику города Новосибирска до 30 сентября должны быть все работы выполнены. В области 90% уже подключено, думаю в ближайшие дни все будет завершено", - сказал Архипов.

В настоящее время 91% социальных организаций и 90% жилого фонда области подключены к отоплению. К зиме подготовлено 15 тысяч многоквартирных жилых домов и более тысячи котельных.

Запасы угля в области составляют более 180 тысяч тонн, что составляет 119% от необходимого числа. Архипов также отметил, что власти региона предоставили муниципальным образованиям более 2 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону.

В свою очередь, заместитель начальника государственной жилищной инспекции Новосибирской области Владимир Полежаев отметил, что инспекция, проведя 739 проверок почти тысячи домов не нашла нарушений в подготовке к зиме. По его словам, все сроки и условия подключения отопления соблюдаются.