Мужчина, сообщивший о минировании вокзала в Красноярском крае, получил условный срок

КРАСНОЯРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Житель города Канска Красноярского края приговорен к двум годам условно за ложное сообщение о минировании городского железнодорожного вокзала. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Канским городским судом Красноярского края осужден местный житель за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры"). <…> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в мае этого года житель Канска в нетрезвом виде, дважды позвонил на телефон экстренных служб и сообщил, что в здании вокзала "Канск-Енисейский" заложено взрывное устройство. Это дезорганизовало деятельность вокзала.