В Республике Алтай развернули два новых ковидных госпиталя

ТАСС, 18 октября. Два новых госпиталя развернули в Чемальском и Чойском районах Республики Алтай в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник. Общий коечный фонд увеличен почти на 15% - до 408 мест.

"Из-за роста заболеваемости в регионе вновь расширяется сеть моногоспиталей для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Накануне дополнительно развернуты два госпиталя в Чемальской и Чойской районных больницах на 33 и 20 мест соответственно. Общее число коек для пациентов с COVID-19 достигло 408, все с кислородной подводкой, из них задействованы 316 коек, резерв составляет 22,5%", - цитирует пресс-служба первого замминистра здравоохранения региона Людмилу Григоричеву.

Отмечается, что ранее госпитали работали на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИД, республиканской больницы, а также Майминской и Усть-Канской районных больниц.

По данным властей, серьезный прирост заболеваемости отмечается в Горно-Алтайске и Майминском районе: на долю этих двух муниципальных образований приходится почти 55% от всех новых случаев за неделю. Значительный рост также наблюдается в Онгудайском и Шебалинском районах.

С начала пандемии в республике коронавирус подтвержден у 22 278 человек. Прирост количества заражений в регионе продолжается четвертую неделю, за последние семь дней он составил 12,9%.