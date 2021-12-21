В Красноярском крае планируют создать резервный фонд

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Резервный фонд для обеспечения расходных обязательств планируют создать в Красноярском крае. Он будет использоваться в случае недостатка доходов бюджета региона. Законопроект опубликован во вторник на сайте законодательного собрания Красноярского края.

"Резервный фонд представляет собой часть средств краевого бюджета, предназначенную для исполнения расходных обязательств Красноярского края в случае недостаточности доходов краевого бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств Красноярского края", - говорится в документе.

Планируется, что резервный фонд будет формироваться за счет дополнительных доходов от налога на прибыль организаций и остатков средств краевого бюджета на начало года. В пояснительной записке к документу говорится, что дополнительные доходы, полученные регионом, могут быть использованы в качестве "подушки безопасности". В случае снижения доходной части краевого бюджета это поможет гарантировать бесперебойное и эффективное функционирование финансовой системы Красноярского края.

Размер фонда будет утверждаться при принятии бюджета региона. Средства резервного фонда могут размещаться на банковских депозитах. Как уточнили ТАСС в региональном Минфине, законопроект законодательное собрание края планирует рассмотреть в 2022 году.

В начале декабря Законодательное собрание Красноярского края приняло бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 года. Доходы в следующем году составят порядка 310,1 млрд рублей, в 2023-м - увеличатся до 317,1 млрд рублей, в 2024-м власти региона планируют выйти на бездефицитный бюджет с доходами и расходами равными 325,1 млрд рублей.