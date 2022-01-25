Первый объект реновации открылся в Норильске на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 25 января. /ТАСС/. Новая пожарно-спасательная часть открыта в районе перспективной застройки Оганер в Норильске на севере Красноярского края. Часть стала первым объектом, открытым по программе реновации, говорится в распространенном во вторник сообщении мэрии Норильска.

Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года предполагает 120,1 млрд рублей вложений, из них 24 млрд рублей - средства федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - средства консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - средства "Норникеля".

"Она (пожарно-спасательная часть) будет поддерживать должный уровень безопасности на территории жилого образования, которое в перспективе расширит свою инфраструктуру. Данный объект стал частью комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года", - говорится в сообщении. Как отметил полпред губернатора региона в Норильске и Таймыре Алексей Членов, это первый объект, открытый в рамках реновации заполярного города.

"Очень значимо, что в Норильске открылось новое пожарное депо. Оно встанет на защиту уникальных социально значимых объектов, построенных по спецпроектам для работы в суровых условиях арктической зимы. Здесь, в пожарно-спасательной части, расположенной за Полярным кругом, будут служить люди, которые при любых погодных условиях первыми придут на помощь гражданам", - цитирует пресс-служба и.о. главы МЧС РФ Александра Чуприяна.

Стоимость строительства депо составила 306 млн рублей, финансирование строительства велось за счет средств "Норникеля". Ранее в Оганере, где проживают около 5 тыс. человек, а рядом расположена городская больница на 1 тыс. коек и перинатальный центр, находилось аварийное здание пожарного депо. Кроме того, Оганер является районом перспективной застройки, в котором до 2035 года построят 35 новых многоэтажных жилых домов.

Площадь нового пожарного депо, где будет размещена пожарно-спасательная часть №42, составила 1 170 кв. м. В здании предусмотрены все необходимые помещения для размещения и поддержания боеготовности огнеборцев и техники. В состав подразделения войдут 41 человек и четыре современные пожарные автоцистерны на базе "Урал" Next 5557.

О Норильске

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Новые строительные проекты в городе сейчас не реализуют. Согласно ранее озвученным планам "Норникеля", до 2035 года будет построено около 100 новых домов общей площадью 400 тыс. кв. м.