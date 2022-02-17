Трутнев поручил создать перечень компаний, имеющих право проектировать гидросооружения

ТАСС, 17 февраля. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проработать вопрос создания федерального перечня проектных организаций, имеющих право на проектирование гидротехнических сооружений в ДФО. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

"Юрий Трутнев поручил Минстрою России совместно с Минприроды России проработать вопрос лицензирования деятельности по проектированию гидротехнических сооружений и создания федерального перечня проектных организаций, имеющих право на проведение указанных работ", - сказано в сообщении по итогам заседания совета ДФО, прошедшего под руководством Трутнева.

В пресс-службе напомнили, что после указа президента РФ Владимира Путина о снижении рисков наводнений в округе был составлен перечень необходимой инженерной защиты из 37 объектов. Регионам из федерального бюджета было выделено 566 млн рублей на разработку проектно-сметной документации 34 объектов, уже построены 11 гидротехнических сооружений (свыше 44 км инженерной защиты), в Магаданской области и Еврейской автономной области возведены по три объекта, в Якутии - два объекта, в Хабаровском, Приморском краях и на Чукотке - по одному объекту. Еще четыре дамбы длиной в 32 км в настоящее время строятся.

"Выделялись значительные средства на строительство защитных сооружений, но в целом ряде регионов эту работу завершить так и не удалось. Прежде всего, это относится к Хабаровскому краю, Амурской области и Еврейской автономной области. Причин называют много: и низкое качество работы проектных институтов, и недостаточное количество строительных организаций. Но ведь дамба не является чрезвычайно сложным гидротехническим сооружением, честно говоря, уверен в том, что это такой квалификационный тест для губернатора. Губернатор обязан работать так, чтобы вовремя выполнялись работы, а уже тем более работы, от которых зависит безопасность граждан на территории", - цитирует пресс-служба слова Трутнева.

Росводресурсы совместно с регионами актуализировали перечень необходимой инженерной защиты, куда вошли 58 новых объектов. Минприроды России совместно с дальневосточными регионами определили 11 приоритетных мероприятий, на которые в 2022-2024 годы будет предоставлено 10 млрд рублей. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, аукционы на строительство гидротехнических сооружений уже прошли в Бурятии и объявлены в Приморье, ЕАО, Забайкалье.

Кроме того, на заседании обсуждалась подготовка к весеннему половодью в регионах ДФО. По данным Росгидромета, в бассейне среднего и нижнего Амура на территориях Амурской области и Еврейской автономной области запасы воды в снежном покрове превышают норму в три раза. На верхнем Амуре в Забайкальском крае и Амурской области отмечается максимальная водность за всю историю наблюдений. Благодаря применению мониторинга и анализа данных о промерзании почвы, снегозапасах и температурных показателях удается довольно точно прогнозировать поведение рек при их вскрытии, добавили в пресс-службе.

Ситуация с паводками

Первая волна паводка ожидается с конца марта в Приморском крае, с середины апреля половодье затронет Сахалинскую область, Забайкальский край, Бурятию, Амурскую область, Еврейскую автономную область, Камчатский и Хабаровский края, а в Якутии и Магаданской области паводок начнется в мае. По словам замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктора Яцуценко, на основных реках Дальнего Востока и участков, подверженных риску весеннего половодья, с марта по апрель спланирована работа оперативных групп МЧС России с беспилотными авиационными системами для проведения аэрофотосъемки и построения ортофотопланов. В 2022 году непосредственно для ликвидации последствий паводков в ДФО спланирована группировка численностью более 60 тыс. 700 человек, 14 тыс. 800 единиц техники, 78 воздушных судов, 1 тыс. 322 плавсредств.

При прохождении паводкоопасного периода в прошлом году в девяти дальневосточных регионах затапливалась территория 323 населенных пунктов. В зоне затопления оказалось свыше 4 тыс. 800 жилых домов и более 16 тыс. приусадебных участков.