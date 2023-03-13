Село на Байкале в 2023 году обеспечат мобильной связью и интернетом

Тибельти является начальной точкой 100-километрового маршрута для экстремального сплава по реке Иркут

ИРКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Старинное село Тибельти в Иркутской области, через которое проходит маршрут для экстремальных сплавов, обеспечат интернетом и мобильной связью в 2023 году, заявил ТАСС министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко. Поселение также интересно туристам тем, что считается местом воинского захоронения времен Чингисхана.

"До 31 марта 2023 года оборудование будет установлено в селе Тибельти Слюдянского района, до 30 июня 2023 года - в деревне Таловка Ольхонского района, селе Мингатуй Куйтунского района, поселке Октябрьский Усольского района", - рассказал министр.

Село Тибельти, которое находится недалеко от южного берега Байкала, основано в 1872 году, в нем проживают порядка 250 человек. Для туристов это начальная точка популярного 100-километрового маршрута для экстремального сплава по реке Иркут. По мнению ряда исследователей, в Тибельти находится захоронение одного из предводителей монголо-татарского войска времен Чингисхана. Этим захоронением считается один из холмов.

Всего в 2023 году в Иркутской области планируют обеспечить интернетом и мобильной связью 25 поселений с численностью населения от 100 до 500 человек. Все они являются труднодоступными. В их числе есть еще одно старинное поселение на Байкале - деревня Таловка.