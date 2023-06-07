Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 тыс. га

В лесах ввели режим ЧС

КРАСНОЯРСК, 7 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае на утро среды достигла 1,1 тыс. га - во всех лесах региона введен режим ЧС. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального лесопожарного центра.

"По оперативной информации лесопожарного центра на 09:00 (05:00 мск) 7 июня, на территории края действуют 10 лесных пожаров в Минусинском, Енисейском, Туруханском, Мотыгинском районах на площади 1 134,4 га. <…>. В лесах Красноярского края введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

В тушении пожаров участвуют более 130 человек.

По данным Гидрометцентра, в регионе установилась жаркая и сухая погода. Средняя дневная температура в центральных и южных районах края с начала недели составляет плюс 33 градуса. "В большинстве районов максимально высокие классы пожарной опасности - четвертый и пятый. Мобильные группы усилили патрулирование в районах края, при обнаружении возгорания они оперативно приступают к тушению", - пояснили в лесопожарном центре.

В 57 муниципалитетов Красноярского края действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается посещение лесов, разведение костров, использование открытого огня в населенных пунктах, вблизи железнодорожных и автомобильных дорог. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима влечет за собой административный штраф от 10 до 20 тыс. рублей для физических лиц и от 400 до 800 тыс. рублей для юридических лиц.