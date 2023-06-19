В меловой период моря на территории Сибири были теплыми, как Средиземное

Изотопный анализ показал, что температура воды в верхнемеловую эпоху в регионе составляла 14-16 градусов Цельсия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Группа ученых исследовала останки древних рептилий из местонахождения на севере Восточной Сибири и установила, что в поздний меловой период температура морской воды на этой территории соответствовала температуре воды в современном Средиземном море. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

"Ученые Санкт-Петербургского государственного университета, Геологического Института РАН, Зоологического института РАН и Карлова университета исследовали остатки древних рептилий, найденных на территории севера Восточной Сибири. Они пришли к выводу, что в поздний меловой период (100 млн лет назад) средняя температура морской воды была значительно выше и примерно соответствовала температуре воды в современном Средиземном море. Это подтверждается находками теплолюбивых рептилий в море", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ученые исследовали останки рептилий позднего мелового периода - зубы, позвонки и другие кости плезиозавров, мозазавров и черепах, найденных на севере Красноярского края, в долине реки Пясина.

Специалисты установили, что на севере Западно-Сибирского моря, которое раньше находилось на месте обнаружения останков, в позднемеловое время существовали типичные для других регионов этого времени представители двух семейств плезиозавров - короткошеие Polycotylidae и гигантские длинношеие Elasmosauridae. Изотопный анализ показал, что температура воды в верхнемеловую эпоху в регионе составляла 14-16 градусов Цельсия, это значительно теплее, чем в настоящее время.

"Как ни странно, несмотря на то, что находка была сделана в морских отложениях, черепаха была сухопутной. В отличие от плезиозавров и мозазавров, обнаруженных на этой территории, черепахи были холоднокровными животными, и их находка в высоких широтах говорит о том, что климат в позднем меловом периоде был достаточно теплым, вероятно, теплее, чем сегодня", - привели в пресс-службе слова заведующего Палеонтологическим музеем СПбГУ Дмитрия Григорьева.

Ранее магистрант СПбГУ Роман Бапинаев сообщил, что ученые вуза исследовали останки гадрозавра из чукотского местонахождения Каканаут и обнаружили, что на этой территории во времена мелового периода был более приятный климат, чем сейчас.