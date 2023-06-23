В заповеднике "Хакасский" помогут расчистить путь к реке на заимке Агафьи Лыковой

По словам директора заповедника Виктора Непомнящего, сама отшельница чувствует себя хорошо

ТАСС, 23 июня. Ветровал на заимке отшельницы Агафьи Лыковой в заповеднике "Хакасский" завалил тропинку от ее жилья к реке Еринат, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" директор заповедника Виктор Непомнящий.

"На территории заимки прошел серьезный ветровал. Сотрудники заповедника помогут расчистить тропу для Агафьи Лыковой, которая ведет к реке. Так ей приходилось спускаться к воде по другому, более длинному и сложному пути", - сообщил он.

В этом же районе несколько лет назад паводком унесло дом Ерофея Седова, отшельника, жившего рядом с Лыковой и умершего в 2015 году. По словам Непомнящего, сама отшельница чувствует себя хорошо. Инфраструктура заповедника от паводка существенно не пострадала.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. Частью заповедника "Хакасский" заимка стала в мае 2001 года.