29 июля, 03:38

В двух реках Красноярского края прогнозируют рост уровня воды до опасных отметок

В центральных и южных районах региона местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Вода может подняться до опасных отметок в реках Кан и Агул в Красноярском крае из-за прогнозируемых сильных осадков. Об этом говорится в распространенном сообщении агентства ГО и ЧС региона.

"В результате выпадения интенсивных осадков возможен рост уровня воды до опасных и неблагоприятных отметок на реках Кан и Агул и их притоках в Ирбейском и Канском районах", - говорится в сообщении.

В субботу в центральных и южных районах региона местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра 15 - 20 м/с, местами 25 м/с и более. 

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