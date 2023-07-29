В двух реках Красноярского края прогнозируют рост уровня воды до опасных отметок

В центральных и южных районах региона местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Вода может подняться до опасных отметок в реках Кан и Агул в Красноярском крае из-за прогнозируемых сильных осадков. Об этом говорится в распространенном сообщении агентства ГО и ЧС региона.

"В результате выпадения интенсивных осадков возможен рост уровня воды до опасных и неблагоприятных отметок на реках Кан и Агул и их притоках в Ирбейском и Канском районах", - говорится в сообщении.

В субботу в центральных и южных районах региона местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра 15 - 20 м/с, местами 25 м/с и более.