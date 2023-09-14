В Туве особый противопожарный режим продлили до 4 октября

Он действует в республике с 20 апреля

ТАСС, 14 сентября. Особый противопожарный режим продлен в Туве до 4 октября, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Особый противопожарный режим действует в республике с 20 апреля.

"В Туве до 4 октября продлили особый противопожарный режим. До этого времени продолжат действовать ограничения на посещение лесных массивов и использования открытого огня, в том числе сжигание сухой травы и мусора", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, на территории республики действующих пожаров нет. Однако 14 и 15 сентября местами в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность IV и V класса.

При особом противопожарном режиме установили дополнительные требования пожарной безопасности. Так, ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, запрещено использовать открытый огонь (костры, мангалы и так далее) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, запрещено сжигать сухую траву, отходы и мусор в лесах.