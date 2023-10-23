В Хакасии обнаружили "мастерскую" по выделке шкур возрастом 30 тыс. лет

Археологи нашли на стоянке эпохи верхнего палеолита Сабаниха участок, на котором производись разделка и утилизация охотничьей добычи - туш копытных животных

ТАСС, 23 октября. Российские археологи обнаружили на стоянке древних людей Сабаниха в Хакасии древнюю "мастерскую" по выделке шкур и косторезному делу, ее возраст составляет порядка 30 тыс. лет, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Новосибирские археологи нашли на стоянке эпохи верхнего палеолита Сабаниха в Республике Хакасия участок, на котором производись разделка и утилизация охотничьей добычи - туш копытных животных. Большое количество среди орудий скребков, часто сломанных, и наличие иглы позволяют считать, что здесь могли также обрабатывать шкуры", - говорится в сообщении.

Открытие совершил экспедиционный отряд под руководством ведущего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) Антона Анойкина в ходе раскопок на стоянке Сабаниха. Ее обнаружили советские археологи в 1989 году в 15 км от села Первомайское в республике Хакасия. Два года назад работу на территории этой стоянки возобновили, что принесло массу открытий.

В частности, ученые обнаружили здесь непотревоженные следы большого костра диаметром до метра и большое число каменных и костяных артефактов. В этом году археологам удалось найти в Сабанихе одну из самых древних и больших костяных игл, множество фрагментов костей оленей, изделия из рога и кости, а также скребки для выделки шкур и долотовидные орудия труда, которые предположительно использовались для обработки кости.

В ближайшее время ученые планируют подробно изучить найденные артефакты при помощи современных методов, что позволит точно определить их возраст и дополнить имеющиеся представления о становлении и развитии верхнепалеолитических культур в бассейне Среднего Енисея.