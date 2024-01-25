В Туве в строительство центра по производству кормов для животных вложат 80 млн рублей

Предприятие поможет повысить на 10-20% удои молочных коров, отметили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия

ТАСС, 25 января. Около 80 млн рублей вложат в Туве в 2024 году в строительство в республике центра по производству кормов для сельскохозяйственных животных. Он должен появиться в центральной части Тувы, сообщили ТАСС в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"В 2024 году в Туве планируется построить и ввести в эксплуатацию крупнейший в республике центр по производству полноценных сбалансированных комбинированных кормов для сельскохозяйственных животных. Стоимость проекта 80 млн рублей. Появиться он должен в центральной части республики", - пояснили в министерстве.

По данным министерства, такой центр сбалансированных кормов поможет повысить на 10-20% удои молочных коров и до 12% увеличить продуктивность всех видов сельскохозяйственных животных, а также снизит риска болезни и падежа скота. Тува - один из лидеров России в скотоводстве. На территории региона находится более 1,5 млн голов мелкого и крупного рогатого скота.

"Это производство поможет развитию основных сельскохозяйственных видов продукции (мясных и молочных направлений) и даст ежегодный прирост валовой продукции сельского хозяйства республики до 5% (до 465 млн рублей в год)", - пояснили в министерстве.

В 2024 году на поддержку аграриев Тувы из федерального бюджета будет выделено 630,57 млн рублей. Одни из приоритетных проектов для государственной поддержки - переработка мясной и молочной продукции, производство кормовых культур, приобретение племенных сельхозживотных.