Бурятию на фестивале "Алтаргана" в Монголии представят около 700 участников

На фестивале проведут 15 творческих конкурсов и 6 спортивных состязаний

УЛАН-УДЭ, 2 февраля. /ТАСС/. Делегация в составе около 700 человек отправится из Бурятии в Монголию на Международный бурятский национальный фестиваль "Алтаргана" в июле 2024 года, сообщила ТАСС министр культуры республики Соелма Дагаева.

"Подготовка уже началась. Участников ждут 15 творческих конкурсов и 6 спортивных состязаний. В целом Бурятию представят около 700 человек", - сообщила Дагаева.

Юбилейная XV "Алтаргана" пройдет 26-28 июля в Булганском аймаке на севере Монголии - в этом районе страны масштабный фестиваль состоится впервые. Последний раз в Монголии он проводился в 2014 году - в Дадал сомоне Хэнтэйского аймака, считающемся родиной Чингисхана.

В делегацию от Бурятии войдут глава республики Алексей Цыденов, представители законодательной и исполнительной власти республики, артисты, спортсмены, жители районов республики. "Работа предстоит большая. Мы понимаем огромную ответственность и объем работ для организаторов, связанные с условиями проживания, питания, транспортной логистикой. Поэтому готовы оказать любую организационно-методическую помощь в проведении фестиваля", - подчеркнула министр.

Кроме традиционных спортивных состязаний, включая борьбу, конные скачки, стрельбу из лука, бурятские шахматы "Шатар" и другие, запланированы творческие конкурсы среди сказителей-улигершинов, поэтов, фольклорных коллективов, модельеров, фотографов, создателей фильмов. Мастера представят произведения декоративно-прикладного искусства, будут презентованы лучшие практики устройства жизни и хозяйствования бурят "Нангин бууса". Обязательное мероприятие на каждой "Алтаргане" - конкурс красавиц "Дангина".

"Алтаргана" проводится с 1994 года - тогда она состоялась в Хэнтэйском аймаке Монголии. Фестиваль призван сохранить и популяризировать бурятскую культуру и бурятские национальные виды спорта, он проводится один раз в два года в разных регионах компактного проживания этнических бурят. Республика Бурятия принимала "Алтаргану" в 2016 году, Иркутская область - в 2018 году, в 2020 году мероприятие из-за пандемии коронавируса перенесли на 2022 год - оно состоялось в поселке Агинское Забайкальского края. Тогда туда приехали 40 представителей Булганского аймака, они и получили право на проведение "Алтарганы" в 2024 году в Монголии.