В Новосибирской области направят более 300 млн рублей на ликвидацию свалок

Это позволит улучшить экологические условия для 1,6 млн человек, отметили в министерстве природных ресурсов и экологии региона

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области направят 310 млн рублей на ликвидацию свалок в регионе в 2024 году. Это позволит полностью завершить работы на двух объектах и улучшить экологические условия для 1,6 млн человек, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

"В 2024 году запланировано завершение работ технического этапа и выполнения биологического этапа рекультивации свалок с объемом финансирования данных мероприятий 310 млн рублей", - рассказал он.

Министр уточнил, что в Новосибирской области по нацпроекту "Экология" ликвидируют две несанкционированные свалки. Одна расположена на территории Калининского района Новосибирска, вторая - в городе Барабинске. Свалки не соответствуют требованиям в сфере обращения с отходами, находятся на земельных участках категории "земли населенных пунктов" общей площадью 23,6 га, добавил Шестернин.

"После ликвидации данных несанкционированных свалок будет выполнен показатель федерального проекта по улучшению качества жизни более чем 1,6 млн человек (больше половины населения региона - прим. ТАСС), проживающих на территории Новосибирской области", - отметил министр.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.