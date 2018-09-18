Жюри основного конкурса кинофестиваля "Движение" будет полностью женским

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Оргкомитет Национального кинофестиваля дебютов "Движение-2018", который пройдет в Омске с 26 по 30 сентября, объявил состав жюри основной конкурсной программы "Движение. Вперед". Об этом сообщила во вторник пресс-служба фестиваля.

"В этом году организаторы решили, что жюри будет полностью состоять из успешно работающих в отечественном кино женщин. <...> В жюри вошли продюсер киностудии "Рок" Кира Саксаганская, заслуженная артистка РФ Ксения Кутепова, лауреат многочисленных российских и международных кинофестивалей, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева; отборщик по России и странам Восточной Европы "Двухнедельника режиссеров" Каннского фестиваля и фестиваля в Пиньяо (Китай), доцент Болонского университета Алена Шумакова; лауреат премии правительства РФ за сериал "Оттепель", писатель, сценарист и режиссер Алена Званцова", - говорится в сообщении пресс-службы.

Организаторы отмечают, что в этом году у жюри основного конкурса не будет председателя.

В главной конкурсной программе фестиваля "Движение. Вперед", в которой принимают участие игровые и неигровые полнометражные фильмы, являющиеся первой, второй или третьей работой режиссера, представлено семь картин. Среди них фильм открытия фестиваля - дебютная режиссерская работа сценариста и писателя Михаила Идова "Юморист", этническая драма Елизаветы Стишовой "Сулейман-гора", молодежная комедия Андрея Вальдберга "Место!", документальный фильм о войне в Донбассе "Своя республика" Алены Полуниной и фильм закрытия фестиваля - мелодрама Кирилла Плетнева "Без меня".

VI Национальный кинофестиваль дебютов "Движение" представит конкурсную программу, которая будет состоять из четырех секций - программа полнометражных фильмов "Движение. Вперед", программа короткометражных фильмов "Движение. Начало", программа неигрового кино "Движение. Жизнь" и конкурс телесериалов "Движение. Навстречу". Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Омской области.