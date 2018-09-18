В Кемерове продавец оборудования для майнинга убил напавшего на него покупателя

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило дело по факту убийства 22-летнего жителя областного центра, который, представившись покупателем, напал и ранил ножом продавца оборудования для майнинга. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

"По версии следствия, 12 сентября 22-летний местный житель договорился о встрече с 26-летним мужчиной, чтобы якобы приобрести у него оборудование для майнинга. Прибыв на указанный адрес [где хранилась техника] и осматривая оборудование, он ударил хозяина ножом в живот. Тот оказал сопротивление", - говорится в сообщении. В потасовке раненый мужчина добрался до кухни, взял нож и ударил покупателя в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте.

О случившемся хозяин квартиры рассказал ожидавшей его девушке. Она вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. "В тяжелом состоянии 26-летний мужчина был госпитализирован", - добавили в ведомстве.

По предварительной информации СК, мужчины не были знакомы, причины нападения будут установлены в ходе расследования. Уголовное дело по факту убийства расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ, следствие даст оценку действиям хозяина оборудования.

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