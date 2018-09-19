Главу иркутской компании заподозрили в уклонении от уплаты 180 млн руб. налогов

ТАСС, 19 сентября. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя иркутской компании "Торговый дом Саянский бройлер", который подозревается в уклонении от уплаты налогов. Ущерб, причиненный им бюджету РФ, превышает 180 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО "Торговый дом Саянский бройлер". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). <...> В результате неправомерных действий бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере более 180 млн рублей", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2013-2015 годах подозреваемый решил уклониться от уплаты налогов и создал видимость соблюдения своей компанией условий специального режима налогообложения, который исключает обязанность уплаты ряда налогов, если численность персонала организации не превышает сто человек. Для этого, по мнению следователей, подозреваемый создал фиктивный документооборот с пятью организациями и индивидуальным предпринимателем, якобы предоставляя им работников торгового дома. При этом сотрудники организации фактическое место работы не меняли.
Расследование уголовного дела продолжается.
Компания "Торговый дом Саянский бройлер" занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах на территории Иркутской области.