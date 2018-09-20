Заседание депутатов нового созыва Заксобрания Забайкалья впервые будет двухдневным

ЧИТА, 20 сентября. /ТАСС/. Первое заседание нового состава законодательного собрания Забайкальского края будет продолжаться два дня - оно пройдет 27-28 сентября. Это первый подобный случай в истории регионального парламента, заседания которого прежде продолжались лишь один день, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Заксобрания.

"Первое заседание законодательного собрания Забайкальского края третьего созыва назначено на 27-28 сентября. Распоряжение об этом в среду подписал действующий председатель краевого парламента Игорь Лиханов. Впервые в истории Заксобрания его заседание будет продолжаться два дня", - сказали в пресс-службе.

Повестки первого заседания пока нет, но на нем, прежде всего, должны быть решены основные кадровые и организационные вопросы - избран председатель и его заместители, утверждена структура парламента, определены председатели и члены профильных комитетов, сформирован совет законодательного собрания. Кроме того, новому составу Заксобрания предстоит определить своего представителя в Совете Федерации.

Выборы законодательного собрания Забайкальского края прошли 9 сентября, в единый день голосования. На 50 мест в Заксобрании Забайкалья претендовали представители восьми партий. Депутатов избирали на пять лет по пропорционально- мажоритарной системе: 25 человек - по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.

В результате голосования "Единая Россия" получила 21 мандат в парламенте вместо прежних 36. КПРФ и ЛДПР увеличили свои представительства с четырех до 14 и 10 человек соответственно. "Справедливой России" достались три мандата. Впервые в региональный парламент прошли по одному представителю Партии дела и Партии пенсионеров России.