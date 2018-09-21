Транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода вагонов в Иркутской области

ТАСС, 21 сентября. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода вагонов грузового поезда в пятницу в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области с рельсов сошли 12 грузовых вагонов, перевозивших различный груз. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), речь идет о 13 вагонах. Пострадавших нет. ВСЖД предупреждает о задержке пассажирских поездов в связи с ЧП.
"На 5296 км ВСЖД на перегоне Слюдянка 2 - Ангасолка произошел сход <…> вагонов грузового поезда с опрокидыванием 11 вагонов на соседний путь. <…> На место происшествия выехал Иркутский транспортный прокурор и сотрудники Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
Экологическая угроза окружающей среде отсутствует. К месту происшествия направлено четыре восстановительных поезда, причины схода устанавливаются. Ход проверки находится на контроле аппарата Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, на ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия. Доследственную проверку по факту схода вагонов организовало Восточно- Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. По данным ведомства, движение приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.