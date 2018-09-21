В Иркутской области на месте схода вагонов повреждено 40 метров железнодорожного полотна

ТАСС. 21 сентября. Железнодорожное полотно на месте схода 13 вагонов в Иркутской области повреждено на участке протяженностью 40 метров, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по региону.
"По уточненной информации, в Слюдянском районе Иркутской области сошли с пути 13 вагонов грузового поезда на перегоне Слюдянка-2 - Ангасолка, направлявшегося в Иркутск. В составе находилось 62 вагона, груженных автомобильными покрышками. В результате происшествия повреждены четыре опоры ЛЭП, нарушено 40 метров железнодорожного полотна нечетного пути", - сообщает ведомство.
На месте происшествия работают специалисты восстановительных бригад - задействовано 74 человека, 13 единиц техники. По данным МЧС, информация о задержке поездов размещена на сайте РЖД. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось, что Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда - на место происшествия выехал Иркутский транспортный прокурор. Доследственную проверку организовало и Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. По данным ведомства, движение приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы.