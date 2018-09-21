В Иркутской области частично восстановили движение поездов на участке, где сошли вагоны

ТАСС, 21 сентября. Движение поездов на участке Слюдянка - Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), где в пятницу произошел сход 13 грузовых вагонов, частично восстановлено. Об этом сообщается в пятницу на сайте ВСЖД.
"Восстановлено движение поездов по одному пути на участке Слюдянка - Ангасолка ВСЖД, прерванное ранее в связи с происшествием. <...> На месте происшествия работают два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия. Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются", - говорится в сообщении.
По данным ВСЖД, актуальная информация о движении поездов размещена на сайте РЖД.
Ранее сообщалось, что утром 21 сентября в Слюдянском районе Иркутской области сошли с пути 13 вагонов грузового поезда на перегоне Слюдянка-2 - Ангасолка, направлявшегося в Иркутск. В составе находилось 62 вагона, груженных автомобильными покрышками. В результате происшествия повреждены четыре опоры ЛЭП, нарушено 40 метров железнодорожного полотна нечетного пути.
На месте происшествия работают специалисты восстановительных бригад - задействовано 74 человека, 13 единиц техники. По данным МЧС, информация о задержке поездов размещена на сайте РЖД. Пострадавших в результате происшествия нет.