Сенатор Жиряков объяснил отказ от переизбрания в Совфед переходом на другую работу

ЧИТА, 21 сентября. /ТАСС/. Действующий член Совета Федерации от законодательной власти Забайкальского края Степан Жиряков, который ранее отказался от мандата депутата нового созыва Законодательного собрания региона и возможности переизбрания в Совфед, объяснил свой поступок переходом на новое место работы. Об этом в пятницу он заявил журналистам.

"Такое решение принял в связи с переходом на новое место работы. Это предложение поступило мне еще несколько месяцев назад, в течение всего этого периода я его обдумывал. Мой опыт, полученный на разных руководящих постах, в том числе в Совете Федерации, а также знания в сфере природопользования оказались востребованными, поэтому мне и предложили новую должность. В итоге я согласился", - сказал Жиряков, не уточняя при этом, о какой работе идет речь.

Он добавил, что участвовал в выборах в Заксобрание Забайкальского края по просьбе своих коллег и друзей из Агинского Бурятского округа, депутатом от которого в итоге и был избран. Свой мандат Жиряков уступил замдиректора компании "Могойтуйская межрайбаза" Чингису Бальжинимаеву, который следовал за ним в партийном списке "Единой России" в Могойтуйском одномандатном избирательном округе.

Ранее источник в руководстве Забайкальского края сообщил ТАСС, что новым сенатором может стать секретарь регионального отделения "Единой России", вице-спикер прежнего состава Заксобрания Сергей Михайлов. Выборы члена Совета Федерации пройдут на ближайшем заседании нового состава Законодательного собрания, оно пройдет 27-28 сентября.

Степан Жиряков родился в 1948 году в поселке Первомайский Читинской области. После окончания в 1972 году Иркутского политехнического института работал на Забайкальском горно-обогатительном комбинате. С 1996 по 2004 годы был генеральным директором предприятий "Забайкалзолото" и "Дарасунзолото", читинского представительства компании "Дарасунский рудник". В 2004 году возглавил читинское представительство управляющей компании "Руссдрагмет".

С 2010 по 2013 годы Жиряков возглавлял Заксобрание Забайкальского края. В 2013 года "Единая Россия" предложила его в качестве кандидата в члены Совета Федерации от законодательной власти Забайкальского края, за Жирякова проголосовали 42 депутата из 46 присутствовавших депутатов. В Совфеде Жиряков стал заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Новый созыв Заксобрания Забайкалья

Выборы законодательного собрания Забайкальского края прошли 9 сентября, в единый день голосования. На 50 мест в Заксобрании Забайкалья претендовали представители восьми партий. Депутатов избирали на пять лет по пропорционально-мажоритарной системе: 25 человек - по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.

В результате голосования "Единая Россия" получила 21 мандат в парламенте вместо прежних 36. КПРФ и ЛДПР увеличили свои представительства с четырех до 14 и 10 человек соответственно. "Справедливой России" достались три мандата. Впервые в региональный парламент прошли по одному представителю Партии дела и Партии пенсионеров России.