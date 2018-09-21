КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Красноярского края ушло в отставку в связи с вступлением в должность губернатора региона Александра Усса. Об этом говорится в опубликованном распоряжении главы региона.
"В соответствии со статьями 90, 101 Устава Красноярского края и в связи со вступлением в должность губернатора Красноярского края: прекратить полномочия членов правительства Красноярского края с 22 сентября 2018 года", - говорится в документе. До назначения нового состава регионального правительства все представители кабмина будут исполнять свои обязанности.
Как сообщалось, 21 сентября Александр Усс, ранее занимавший пост врио губернатора, после победы на выборах 9 сентября, вступил в должность главы региона. Явка на выборах составила 28,94%, за Усса проголосовали 60,19% избирателей.
29 сентября 2017 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Красноярского края Александра Усса, который на протяжении последних 19 лет был председателем красноярского Законодательного собрания. Усс возглавил край после отставки Виктора Толоконского, который руководил регионом с мая 2014 года.
30 сентября 2017 года Усс подписал распоряжение об отставке правительства края. После чего часть членов правительство были назначены на свои должности, часть продолжали работать в статусе исполняющих обязанности. На 21 сентября 2018 года в состав правительства входили двадцать человек, девять из них носили статус исполняющих обязанности.