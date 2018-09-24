Район Забайкалья, где из-за нехватки угля введен режим ЧС, обеспечили топливом на три дня

ЧИТА, 24 сентября. /ТАСС/. Тунгокоченский район Забайкальского края, где на прошлой неделе из-за нехватки топлива и задержки начала отопительного сезона ввели режим чрезвычайной ситуации, частично обеспечили углем на ближайшие трое суток. Об этом сообщил ТАСС глава района Сергей Захарченко.
"Топливо есть на ближайшие трое суток: заняли 100 тонн угля в соседнем районе. Отоплением обеспечены социальные объекты, часть жилых домов. Сейчас решаем, как доставить в населенные пункты 2,2 тыс. тонн угля, выделенных из резерва Забайкальского края", - сказал он.
18 сентября на территории Тунгокоченского района ввели режим ЧС из-за отсутствия нормативного запаса топлива в котельных в селе Верх-Усугли и поселке Вершино-Дарасунский. В двух населенных пунктах живут около 8 тыс. человек. Уже на следующий день краевые власти решили выделить работающей в районе ресурсоснабжающей организации около 10 млн рублей субсидии на компенсацию межтарифной разницы для разблокировки счетов и покупки топлива. Кроме того, муниципалитету выделили 2,2 тыс. тонн угля из резервов края.
Тунгокоченский район расположен на севере Забайкальского края и относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера. Отопительный сезон здесь должен был начаться 15 сентября.