В администрации Читы идут обыски по делу о мошенничестве

ЧИТА, 24 сентября. /ТАСС/. Обыски проходят в городской администрации Читы в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

"Идут обыски, проводится выемка документов по уголовному делу бывшего высокопоставленного сотрудника городской администрации по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения")", - сказали в пресс-службе.

Подробности дела и имена его фигурантов не разглашаются в интересах следствия.