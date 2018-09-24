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В администрации Читы идут обыски по делу о мошенничестве

По данным ФСБ, проводится выемка документов по уголовному делу бывшего высокопоставленного сотрудника городской администрации

ЧИТА, 24 сентября. /ТАСС/. Обыски проходят в городской администрации Читы в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

"Идут обыски, проводится выемка документов по уголовному делу бывшего высокопоставленного сотрудника городской администрации по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения")", - сказали в пресс-службе.

Подробности дела и имена его фигурантов не разглашаются в интересах следствия.

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